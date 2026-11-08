Москва8 ноя Вести.Конкурсные задания соревнований "Абилимпикс" приближены к реальным запросам современного рынка труда. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель руководителя московского центра "Абилимпикс" Надежда Ледащева.

Она отметила, что команда Москвы представила на соревнованиях "Абилимпикс" 154 человека.

Команда Москвы представила 154 человека. Наши ребята участвовали в каждой компетенции национального чемпионата и везде показали высокие результаты. Конкурсные задания нам помогают составлять ведущие работодатели страны. И в связи с этим с каждым годом конкурсные задания усложняются. Они приближены к реальным запросам современного рынка труда заявила Ледащева

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о популярности соревнований "Абилимпикс". Он заявил, что за все время в "Абилимпиксе" приняли участие более 150 тысяч человек.