Уволенный стратег Пентагона сознался в передаче СМИ данных об Украине и Иране Axios: экс- стратег Пентагона в течение года передавал секретную информацию СМИ

Москва30 окт Вести.Экс-начальник управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Бретт Сильвия признался, что в течение длительного срока передавал представителям СМИ секретную информацию о конфликтах на Украине и в Иране.

Данные от генерала получали журналисты двух изданий. С одним из них Сильвия встречался лично. Кроме того, для передачи информации он использовал защищенное приложение Signal, сообщает портал Axios со ссылкой на отчет о расследовании.

Главный военный стратег Пентагона признал, что в течение года передавал секретную информацию об Украине и Иране двум журналистам из разных изданий говорится в публикации

Сильвия признал свою вину после того, как не прошел тесты на полиграфе (детекторе лжи – прим. ред.). По данным отчета, делиться секретной информацией с журналистами генерал начал в июне 2025 года.

Как сообщалось ранее, Сильвия был отстранен от должности на фоне возможного возобновления американских ударов по Ирану. Основанием для этого послужила утрата генералом доверия со стороны главы Пентагона Пита Хегсета.