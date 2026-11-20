Уволилась глава Болохово, где произошел скандал из-за нарисованных Смешариков В Болохово, где произошел скандал со Смешариками, уволилась глава администрации

Москва20 ноя Вести.Глава администрации города Болохово Киреевского района Тульской области Марина Чуйкина покинула свой пост, сообщает РИА Новости. Именно в этом городе летом произошел скандал с участием 14-летней девочки, которая нарисовала героев мультфильма "Смешарики" на детской площадке.

Да, Чуйкина покинула пост главы администрации. Есть исполняющий обязанности – Стрельникова Ольга Викторовна говорится в сообщении

В августе администрация Болохово разместила в соцсетях пост, в котором сообщила, что обратилась в полицию с заявлением о порче муниципального имуществ, после того, как девочка нарисовала Смешариков на резиновом покрытии детской площадки. После бурной реакции общественности перед девочкой извинились. Позже администрация района и родители девочки сообщили, что конфликт исчерпан.