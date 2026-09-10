Москва10 сен Вести.Узбекистану предстоит реформа алфавита. Закон об изменениях в узбекском алфавите на основе латинской графики принял сенат страны. Если ранее при написании использовались 26 латинских букв и три сочетания символов, то теперь латинский узбекский алфавит будет включать 28 букв и один символ – апостроф. Общее число знаков в алфавите при этом не изменилось, их по-прежнему 29.

До вступления изменений в законную силу в республике можно будет использовать прежнюю систему на деньгах, в документах и на ценных бумагах.

После завершения обсуждения закон был одобрен сенаторами сообщила пресс-служба верхней палаты узбекского парламента

Теперь документ поступит на подпись президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

По мнению сенаторов, изменения алфавита позволят расширить возможности использования и цифровизации узбекского языка. В частности, букв o", g", ch и sh не соответствовали стандартам кодирования символов Unicode в интернете. Символы государственных органов и организаций со старыми надписями, вывески и указатели можно будет использовать до истечения срока их использования или до достижения ими непригодного состояния.

История узбекского алфавита отмечена тремя ключевыми моментами. До 1920-х годов использовалось арабское письмо. Затем последовал переход на латиницу, а в 1940 году был введен алфавит на основе кириллицы. С 2005 года начался новый этап – возвращение к латинице, инициированное указом первого президента Узбекистана Ислама Каримова от сентября 1993 года.