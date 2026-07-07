В Узбекистане одобрили измененный алфавит, основанный на латинице Нижняя палата Узбекистана одобрила новый алфавит, основанный на латинице

Москва7 июл Вести.Законодательная палата Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана в ходе пленарного заседания рассмотрела и приняла закон о внесении изменений в узбекский алфавит, основанный на латинице. Об этом заявили в пресс-службе палаты.

Уточняется, что в последние годы в республике уделяется особое внимание развитию узбекского языка и дальнейшему укреплению его статуса как государственного.

Документом узбекский алфавит на основе латинской графики вместо 26 букв и 3 буквенных сочетаний будет состоять из 28 букв и 1 знака апострофа, также предусматривается уточнение порядка использования некоторых букв отмечается на сайте нижней палаты

Подчеркивается, что депутаты внесли ряд предложений, направленных на поэтапное и эффективное внедрение новых норм на практике. Так, до вступления закона в действие предусматривается сохранение юридической силы документов и национальной валюты и ценных бумаг на традиционном алфавите.

В октябре 2022 года сообщалось, что странами Организации тюркских государств обсуждается создание единого алфавита. Для этого сформирована комиссия, в которую войдут по два представителя от каждой страны.