"Узнаешь, что такое больно": экс-избранница Алена Делона заявила, что он ее бил Экс-возлюбленная Алена Делона Розали ван Бремен заявила, что он ее избивал

Москва15 ноя Вести.60-летняя нидерландская модель Розали ван Бремен, которая много лет прожила с французским актером Аленом Делоном, выпустила мемуары "Безумная любовь. Письмо Алену Делону, потому что время пришло все сказать", в котором заявила о домашнем насилии со стороны артиста. Об этом пишет издание Le Parisien.

"60-летняя голландская модель и журналистка, которая была партнершей актера с 1987 по 2002 год, рассказывает об их сексуальной жизни, распорядке дня, а также о крайней словесной и физической агрессии актера" – говорится в материале издания

Издание пишет, что книга также предназначена для всех, кто живет с человеком, страдающим биполярным расстройством — психическим заболеванием, которым, по утверждению модели, страдал Ален Делон.

По данным из СМИ, Розали ван Бремен в мемуарах рассказала, как актер избивал ее на глазах у их детей, Анушки и Алена-Фабьена, а однажды сломал ей нос, когда ударил ее на кухне их особняка. Как утверждает модель, через несколько часов насилие повторилось.

Я покажу тебе, каково это - иметь сломанный нос. Ты все время плачешь, так ты узнаешь, что такое больно приводят СМИ слова Алена Делона из книги

Кроме того, в книге сказано, что Делон бил возлюбленную о кованые прутья их кровати. Также утверждается, что однажды актер решил сыграть с избранницей в русскую рулетку, но не оказывалось патронов.

Розали ван Бремен поделилась, что ей всегда казалось, что актер не является здоровым психически, хотя официального диагноза у него не было. По словам модели, она всегда боялась, что Делон совершит самоубийство.

Помимо этого, из книги следует, что Розали ван Бремен считает соучастниками насилия друзей семьи, прислугу и сотрудников полиции. Также модель написала, что Делон постоянно изменял ей, в том числе со стюардессой. В результате в 2001 году модель вместе с двумя детьми сбежала из особняка среди ночи.

Ален Делон умер 18 августа 2024 года в 88-летнем возрасте.