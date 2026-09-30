Москва30 сенВести.Поиски пропавших туристов в Крыму осложнялись узостью пещер и их обводненностью. Об этом сообщил ИС "Вести" начальник аварийно-спасательной группы симферопольского отряда "Крым-Спас" Николай Щелоков.
Туристы заблудились в пещере Голубиная и пытались найди выход. Маршрут в пещере является одним из самых сложных в Крыму.
Спасатели в ходе поисков обследовали десять километров тоннелей с холодной водой.
Сложность была в том, что пещера очень узкая, еще и обводненная. Соответственно, в ней холодно, температура воды низкая. Очень узкие проходы. Где-то каска не проходит, то есть приходилось раздеватьсяпояснил Щелоков
Маршрут в МЧС туристы не регистрировали. Спасатели искали их 12 часов. Две группы заходили с разных входов в пещерную систему навстречу друг другу. Сейчас четверо туристов в безопасности. Всех осмотрели врачи и отпустили домой.