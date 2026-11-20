В 2028 году в России бумажные чеки станут необязательными Бумажные чеки в России станут необязательными в 2028 году

Москва20 ноя Вести.С сентября 2028 года в России планируется сделать необязательным бумажный чек при оплате товаров и услуг. Как пишет "Российская газета", такая норма есть в поправках к законопроекту, который входит в бюджетный пакет, рассматриваемый Госдумой.

С 1 сентября 2028 года при безналичной оплате продавец сможет не печатать бумажный чек и даже не отправлять его на телефон или почту, но только при одновременном выполнении трех условий: расчет прошел в безналичной форме, касса передает фискальные документы в налоговую через ОФД, в чеке есть идентификатор безналичной оплаты пояснил изданию финансовый советник Алексей Родин

По его словам, изменения системы выдачи чеков начались несколько лет назад, когда появилось понимание, что электронные системы могут стать альтернативой.