Москва20 нояВести.С сентября 2028 года в России планируется сделать необязательным бумажный чек при оплате товаров и услуг. Как пишет "Российская газета", такая норма есть в поправках к законопроекту, который входит в бюджетный пакет, рассматриваемый Госдумой.
С 1 сентября 2028 года при безналичной оплате продавец сможет не печатать бумажный чек и даже не отправлять его на телефон или почту, но только при одновременном выполнении трех условий: расчет прошел в безналичной форме, касса передает фискальные документы в налоговую через ОФД, в чеке есть идентификатор безналичной оплатыпояснил изданию финансовый советник Алексей Родин
По его словам, изменения системы выдачи чеков начались несколько лет назад, когда появилось понимание, что электронные системы могут стать альтернативой.