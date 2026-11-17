В России появится единая система учета банковских карт Банк России запустит единую систему учета платежных карт с 1 сентября 2027 года

Москва17 ноя Вести.Единую систему учета платежных карт планируют запустить в России с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

До 1 сентября 2027 года в ней должны быть отражены сведения обо всех действующих картах – номер, вид и ИНН клиента говорится в заявлении

Как отметили в финансовом регуляторе, прежде чем выдать клиенту очередную карту, банки будут обязаны уточнить, каким количеством он уже владеет. Если окажется, что за человеком числится более 20 карт, то в получении новой ему откажут.

При этом, пояснил ЦБ, ранее выданные карты, даже если их число превышает лимит, продолжат действовать. Уточняется, что нововведение нацелено на предотвращение случаев массового оформление карт с целью их дальнейшей передачи мошенникам, которые с их помощью выводят и обналичивают похищенные деньги.