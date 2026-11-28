Погранслужба Абхазии усилит работу, чтобы поставки мандаринов шли без задержек

В Абхазии пообещали не допустить задержек с поставками мандаринов в Россию Погранслужба Абхазии усилит работу, чтобы поставки мандаринов шли без задержек

Москва28 ноя Вести.Пограничники Абхазии перейдут на усиленный режим работы, чтобы не допустить задержек с поставками мандаринов в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пограничного управления службы госбезопасности Абхазии Рустама Латипова.

Урожай мандаринов в Абхазии собирают в октябре – конце января. Почти 100% экспорта абхазских мандаринов приходится на Россию. В это время усиливается грузопоток на российско-абхазской границе.

Во время сезона цитрусовых и Нового года необходимо максимально сократить время пересечения границы с Россией большегрузами и другими автотранспортными средствами… Поэтому в это время службы погрануправления Абхазии перейдут на усиленный режим работы заявил Латипов

Он подчеркнул, что важно обеспечить своевременную доставку мандаринов на российский рынок.

Мы не можем допустить, чтобы россияне не были обеспечены абхазскими мандаринами к Новому году отметил начальник погрануправления

Главный пограничник Абхазии указал, что нужна отлаженная работа служб на единственном между Россией и Абхазией КПП "Псоу".

В конце ноября в России зафиксировано снижение стоимости мандаринов на 8,3% за неделю.