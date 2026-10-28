Москва28 октВести.Армения начала поставлять свои фрукты на рынок Омана, сообщил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Его слова передает портал Radar.
По словам Мирзояна, Армения направила в Оман небольшие пробные партии персиков, абрикосов, черешни, нектаринов и клубники. Продукцию республики, как заметил министр, уже успешно представили в крупнейших торговых сетях страны: гипермаркетах Lulu и супермаркетах Suhol Al Fayha.
Примечательно, что армянские фрукты были представлены и продавались в сегменте высококачественной продукции. Думаю, это важный фактотметил Мирзоян
Он отметил, что в ближайшее время объемы экспорта увеличатся. Кроме того, по словам Мирзояна, также планируется экспорт ягод, других фруктов, яблок и винограда.
Армения, как заметил глава МИД республики, продолжает искать другие перспективные рынки для своих компаний.
С мая по июль Россельхознадзор последовательно ограничивал поставки из Армении ряда категорий продукции в связи с выявленными нарушениями. Под запреты и временные ограничения попали цветы, томаты, огурцы, перцы, зелень, клубника, косточковые и семечковые культуры, виноград, баклажаны, картофель, сухофрукты, а также молочная продукция.
В августе Россельхознадзор сообщил, что ожидает от Армении отчет о расследовании, а также план по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС.
В сентябре профильное ведомство сообщило о сохранение введенного Россией запрета на поставки из Армении рыбной и молочной продукции.