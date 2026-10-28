Армения нашла новый рынок для своих фруктов на фоне ограничений России Глава МИД Армении Мирзоян: страна начала поставлять фрукты на рынок Омана

Москва28 окт Вести.Армения начала поставлять свои фрукты на рынок Омана, сообщил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Его слова передает портал Radar.

По словам Мирзояна, Армения направила в Оман небольшие пробные партии персиков, абрикосов, черешни, нектаринов и клубники. Продукцию республики, как заметил министр, уже успешно представили в крупнейших торговых сетях страны: гипермаркетах Lulu и супермаркетах Suhol Al Fayha.

Примечательно, что армянские фрукты были представлены и продавались в сегменте высококачественной продукции. Думаю, это важный факт отметил Мирзоян

Он отметил, что в ближайшее время объемы экспорта увеличатся. Кроме того, по словам Мирзояна, также планируется экспорт ягод, других фруктов, яблок и винограда.

Армения, как заметил глава МИД республики, продолжает искать другие перспективные рынки для своих компаний.

С мая по июль Россельхознадзор последовательно ограничивал поставки из Армении ряда категорий продукции в связи с выявленными нарушениями. Под запреты и временные ограничения попали цветы, томаты, огурцы, перцы, зелень, клубника, косточковые и семечковые культуры, виноград, баклажаны, картофель, сухофрукты, а также молочная продукция.

В августе Россельхознадзор сообщил, что ожидает от Армении отчет о расследовании, а также план по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС.

В сентябре профильное ведомство сообщило о сохранение введенного Россией запрета на поставки из Армении рыбной и молочной продукции.