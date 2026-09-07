Москва7 сен Вести.Призыв лишить живущих в ФРГ россиян доходов, отобрать имущество и выселить их из Германии является нацистским. Так районный депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Константин Савин прокомментировал в интервью ИС "Вести" слова депутата Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Депутат Европарламента Циммерман-Штрак от партии свободных демократов Германии сказала, что всех русских необходимо выселить из Германии, лишить их доходов, лишить их пенсии, все отобрать у них и выселить в Россию. И на мой взгляд, это националистические высказывания, высказывания нацистов. И когда они нам предъявляют, что мы являемся правопопулистской, правоэкстремистской партией, чуть ли не нацистской партией, то это не укладывается ни в какие рамки с таким высказыванием заявил Савин

Ранее Савин заявил, что партия "Альтернатива для Германии" выступает за восстановление отношений ФРГ с Россией и отмену санкций против РФ.