Москва12 авгВести.В 2026 году в Республике Адыгея не будут проводить традиционный фестиваль адыгейского сыра. Об этом сообщает правительство региона.
Такое решение принял организационный комитет мероприятия.
Фестиваль адыгейского сыра в 2026 году проводиться не будет. … Решение связано с текущей обстановкой и необходимостью обеспечить безопасностьнаписано в MAX
Сам проект не закрывается, подчеркивают власти Адыгеи.
Годом ранее в Адыгее фестиваль показатель рекордную посещаемость. За два дня мероприятие посетили порядка 70 тысяч человек.