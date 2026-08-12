Фестиваль адыгейского сыра не будут проводить в 2026 году

В Адыгее отменят ежегодный фестиваль сыра Фестиваль адыгейского сыра не будут проводить в 2026 году

Москва12 авг Вести.В 2026 году в Республике Адыгея не будут проводить традиционный фестиваль адыгейского сыра. Об этом сообщает правительство региона.

Такое решение принял организационный комитет мероприятия.

Фестиваль адыгейского сыра в 2026 году проводиться не будет. … Решение связано с текущей обстановкой и необходимостью обеспечить безопасность написано в MAX

Сам проект не закрывается, подчеркивают власти Адыгеи.

Годом ранее в Адыгее фестиваль показатель рекордную посещаемость. За два дня мероприятие посетили порядка 70 тысяч человек.