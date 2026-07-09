В Архангельской области отменили часть рейсов по Онеге из-за проблем с топливом Из-за нехватки топлива в Поморье сократят пассажирские перевозки по Онеге

Москва9 июл Вести.Ряд рейсов на маршрутах водного транспорта по реке Онега в Архангельской области будет отменен из-за нехватки дизельного топлива, которым заправляют пассажирские суда. Об этом сообщила администрация Онежского муниципального округа всоцсети "ВКонтакте".

Так, с 9 июля отменены три ежедневных рейса на пассажирской линии Онега (порт) – Легашевская запань. До нормализации обстановки в расписании останется пять рейсов в день.

Кроме того, из-за невозможности заправить пассажирское судно отменяется рейс по маршруту Порог – Усть-Кожа отправлением 10 июля из села Порог и 11 июля из деревни Усть-Кожа. Что будет дальше, перевозчик сообщит позднее.

Администрация продолжает взаимодействие с ООО "РН-Северо-Запад" по возобновлению поставок топлива для водных перевозок в требуемых объемах, однако пока представители федеральной структуры отвечают отказом говорится в публикации

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский накануне сообщил, что в регион направляются бензовозы с бензином АИ-95 и вагоны с дизельным топливом.