В Новокузнецке в аэропорт прилетел багаж прибывших накануне туристов из Казани

В аэропорт Новокузнецка доставлен багаж туристов, прилетевших накануне из Казани В Новокузнецке в аэропорт прилетел багаж прибывших накануне туристов из Казани

Москва22 ноя Вести.Багаж прилетевших утром 21 ноября туристов доставлен в аэропорт Новокузнецка. Об этом со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры передает ТАСС.

Авиакомпания Nordwind доставила в аэропорт Новокузнецка 138 мест багажа туристов, прибывших накануне из Казани для отдыха на горнолыжном курорте Шерегеш говорится в сообщении

Накануне стало известно, что около 150 пассажиров, прилетевших на горнолыжный курорт Шерегеш остались без багажа. Причиной стало превышение коммерческой загрузки самолета, сообщил перевозчик авиакомпания Nordwind ("Северный ветер").

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произшедшего.