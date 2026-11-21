Москва21 нояВести.Татарская транспортная прокуратура организовала проверку после задержки багажа на рейсе Казань – Новокузнецк, который выполняла авиакомпания Nordwind. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Ранее стало известно, что часть багажа пассажиров рейса авиакомпании Nordwind, прилетевших из Казани в Новокузнецк, не была загружена на борт. Причиной стало превышение коммерческой загрузки самолета.
Татарской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагированияговорится в сообщении
Кроме того, ситуацию с багажом взяло на контроль управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.