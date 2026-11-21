Прокуратура начала проверку из-за задержки багажа на рейсе Казань – Новокузнецк

Задержку багажа на рейсе Казань – Новокузнецк проверит прокуратура Прокуратура начала проверку из-за задержки багажа на рейсе Казань – Новокузнецк

Москва21 ноя Вести.Татарская транспортная прокуратура организовала проверку после задержки багажа на рейсе Казань – Новокузнецк, который выполняла авиакомпания Nordwind. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Ранее стало известно, что часть багажа пассажиров рейса авиакомпании Nordwind, прилетевших из Казани в Новокузнецк, не была загружена на борт. Причиной стало превышение коммерческой загрузки самолета.

Татарской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования говорится в сообщении

Кроме того, ситуацию с багажом взяло на контроль управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.