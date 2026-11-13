Самолет S7 после посадки в Киргизии досмотрели из-за сообщения о минировании

В аэропорту Бишкека досмотрели борт S7 после сообщения о минировании Самолет S7 после посадки в Киргизии досмотрели из-за сообщения о минировании

Москва13 ноя Вести.Из-за угрозы минирования в аэропорту Бишкека досмотрели самолет S7 Airlines, прилетевший из Новосибирска. Об этом РБК сообщили в авиакомпании.

Досмотр воздушного судна S7 Airlines, выполнявшего рейс из Новосибирска в Бишкек, завершен. По результатам проверки подозрительных предметов не обнаружено. В настоящее время самолет готовится к выполнению обратного рейс рассказали в S7

Как сообщили в ОАО "Аэропорты Кыргызстана", самолет сел в Бишкеке 13 ноября в 17.24 по местному времени (14.24 мск) в штатном режиме. После сообщения о возможном взрывном устройстве борт поставили на удаленную стоянку, все 158 пассажиров были эвакуированы. Досмотр самолета начали кинологи со служебными собаками, затем специалисты проверяли багаж и ручную кладь.

До этого авиакомпаниям Европы не раз поступали уведомления о возможной угрозе минирования пассажирских судов. Последний раз предупреждения о нахождении на борту самодельных взрывных устройств пришли в отношении нескольких самолетов утром 6 ноября.