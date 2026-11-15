В Академии танца Бориса Эйфмана рассказали о юных талантах из глубинки Глава Академии танца Бориса Эйфмана Матвеев отметил талант детей из глубинки

Москва15 ноя Вести.Начинающие танцоры из регионов в финале конкурса “Юный хореограф” в Санкт-Петербурге показывали мастерство и свой талант на сцене. Свою оценку в комментарии ИС "Вести" озвучил художественный руководитель, и. о. директора Академии танца Бориса Эйфмана, заслуженный артист России Константин Матвеев.

У нас [в конкурсе] есть дети, которые приезжают из глубинки. И то, что это их интересует, что они ищут пути развития, это меня поражает сказал он

Для участия в конкурсе поступило более 300 заявок из 72 городов. До финала танцевального мероприятия смогли дойти лишь 39 работ.

Ключевой частью конкурса стал отсмотр балетных произведений, которые поставили дети от 12 до 19 лет.

Не имея профессиональной подготовки, дети реализуют свою фантазию, свой внутренний мир. Эта хореография сегодня, на мой взгляд, - абсолютно современный профессиональный уровень, это удивляет заявил президент Академии танца, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман

В финале конкурса был представлен гала-концерт, на котором, помимо работы лауреатов конкурса - лучших начинающих хореографов России, были показаны номера известных балетмейстеров и танцовщиков из Китая, Белоруссии и Казахстана.