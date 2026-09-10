Пропавшего после операции по удалению опухоли не могут найти в Амурской области

В Амурской области ищут мужчину, покинувшего больницу после операции на мозге Пропавшего после операции по удалению опухоли не могут найти в Амурской области

Москва10 сен Вести.Больше недели в Амурской области идут поиски 46-летнего Валерия Ткаченко, который ушел 31 августа из областной больницы после сложнейшей операции по удалению опухоли головного мозга. Об этом сообщает сайт amur.life.

По словам его жены, она видела мужа на следующий день после операции, он был в замутненном состоянии и не понимал, что находится в больнице. На другой день женщина не могла дозвониться до Валерия и попросила сестру навестить его, но та его не нашла.

Там сестре сообщили, что Валера куда-то ушел, и они вызвали участкового. Сестре отдали вещи Валеры. Она позвонила мне и рассказала об этом. Мы с семьей прибыли из Белогорска в этот же день рассказала женщина

Поиски пропавшего ведут сотрудники полиции и поисково-спасательного отряда "Амур". По камерам видеонаблюдения его путь удалось отследить в нескольких местах города, но потом мужчина бесследно пропал, и до сих пор его местонахождение не известно.