Москва9 июнВести.Фермер из турецкой Антальи бесплатно раздал местным жителям около четырех тонн помидоров после того, как не смог реализовать их на оптовом рынке. Об этом пишет портал Haberler.com​​​.

Цены постоянно меняются. Вместо того, чтобы продавать помидоры, я решил поделиться ими с людьми

приводит портал слова фермера Турана Кыврака

По данным портала, акция раздачи помидоров прошла на площади Чынарлыты в районе Серик (провинция Анталья) и вызвала значительный ажиотаж среди местного населения. Люди приходили с сумками и коробками, чтобы бесплатно взять овощи.

Как пишет издание, фермер пояснил, что принял такое решение из-за проблем с реализацией урожая и нестабильностью цен. Он посчитал, что лучше отдать помидоры тем, кто в них нуждается, чем оставлять их невостребованными.

Haberler.com отмечает, что подобный случай в очередной раз обратил внимание на системные трудности турецких сельхозпроизводителей, которые регулярно сталкиваются с резкими колебаниями закупочных цен и проблемами реализации продукции.