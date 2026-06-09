Фермер из Антальи раздал четыре тонны помидоров за неимением покупателей

В Анталье фермер бесплатно раздал 4 тонны помидоров из-за отсутствия покупателей Фермер из Антальи раздал четыре тонны помидоров за неимением покупателей

Москва9 июн Вести.Фермер из турецкой Антальи бесплатно раздал местным жителям около четырех тонн помидоров после того, как не смог реализовать их на оптовом рынке. Об этом пишет портал Haberler.com​​​.

Цены постоянно меняются. Вместо того, чтобы продавать помидоры, я решил поделиться ими с людьми приводит портал слова фермера Турана Кыврака

По данным портала, акция раздачи помидоров прошла на площади Чынарлыты в районе Серик (провинция Анталья) и вызвала значительный ажиотаж среди местного населения. Люди приходили с сумками и коробками, чтобы бесплатно взять овощи.

Как пишет издание, фермер пояснил, что принял такое решение из-за проблем с реализацией урожая и нестабильностью цен. Он посчитал, что лучше отдать помидоры тем, кто в них нуждается, чем оставлять их невостребованными.

Haberler.com отмечает, что подобный случай в очередной раз обратил внимание на системные трудности турецких сельхозпроизводителей, которые регулярно сталкиваются с резкими колебаниями закупочных цен и проблемами реализации продукции.