Возбуждено дело после падения мальчика в канализационный люк в Апатитах

В Апатитах ребенок наступил на люк и провалился в канализацию Возбуждено дело после падения мальчика в канализационный люк в Апатитах

Москва12 авг Вести.В Апатитах возбуждено уголовное дело после того, как ребенок провалился в канализационный люк. Об этом сообщила прокуратура Мурманской области.

Инцидент произошел 3 августа во дворе дома № 26 по улице Космонавтов. Полуторагодовалый мальчик наступил на люк. Крышка не выдержала веса и сместилась, в результате чего ребенок провалился внутрь.

В результате падения мальчик получил телесные повреждения отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время проводится расследование, ход которого прокуратура взяла на особый контроль.