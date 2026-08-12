Москва12 авгВести.В Апатитах возбуждено уголовное дело после того, как ребенок провалился в канализационный люк. Об этом сообщила прокуратура Мурманской области.
Инцидент произошел 3 августа во дворе дома № 26 по улице Космонавтов. Полуторагодовалый мальчик наступил на люк. Крышка не выдержала веса и сместилась, в результате чего ребенок провалился внутрь.
В результате падения мальчик получил телесные поврежденияотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В настоящее время проводится расследование, ход которого прокуратура взяла на особый контроль.