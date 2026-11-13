В Архангельской области изменили график поездов из-за рухнувшего моста График поездов в Архангельской области изменился из-за обрушения моста

Москва13 ноя Вести.График поездов в Архангельской области скорректировали из-за обрушения железнодорожного моста. Об этом сообщает Северная железная дорога в MAX.

Пассажирские поезда, следующие через участок Черемуха – Виледь Северной магистрали, будут курсировать по специально разработанному графику с учетом пересадки пассажиров на автотранспорт. Специальный график будет действовать до завершения восстановительных работ говорится в публикации

Пересадка будет занимать около 2-3 часов, в некоторых случаях – до 6 часов, в зависимости от поезда. Время отправления и прибытия поездов на конечные станции (Воркута, Лабытнанги, Сыктывкар) поменяется в соответствии с новым графиком.

Людям во время пересадок помогают волонтеры. Железнодорожники подготовили резервные составы для организации пассажирского движения.