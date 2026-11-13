Москва13 нояВести.График поездов в Архангельской области скорректировали из-за обрушения железнодорожного моста. Об этом сообщает Северная железная дорога в MAX.
Пассажирские поезда, следующие через участок Черемуха – Виледь Северной магистрали, будут курсировать по специально разработанному графику с учетом пересадки пассажиров на автотранспорт. Специальный график будет действовать до завершения восстановительных работговорится в публикации
Пересадка будет занимать около 2-3 часов, в некоторых случаях – до 6 часов, в зависимости от поезда. Время отправления и прибытия поездов на конечные станции (Воркута, Лабытнанги, Сыктывкар) поменяется в соответствии с новым графиком.
Людям во время пересадок помогают волонтеры. Железнодорожники подготовили резервные составы для организации пассажирского движения.