В Армении женщину, поспорившую с Пашиняном, уволили с работы Поспорившую с Пашиняном женщину уволили под предлогом сокращения вакансии

Москва13 июл Вести.Женщину, которая поспорила с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе предвыборной кампании парламентских выборов, уволили с работы под предлогом сокращения вакансии. Об этом сообщила ее дочь, адвокат Татевик Согоян на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).

Отмечается, что женщина работала в одной из поликлиник Еревана.

После 21 года безупречной работы в Ереванской поликлинике было решено уволить мою мать по причине сокращения штата. Иными словами, отныне в поликлинике будет отделение женской консультации, но не будет заведующего отделением рассказала Согоян

Адвокат добавила, что ереванская мэрия обосновала сокращение штата отсутствием финансов.

В мае в одном из районов столицы Армении кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Арпине Согоян вступила в спор с Пашиняном. Она, в частности, обвинила главу армянского правительства в том, что он украл у нее "родину, брата и радость", разрушил государственность республики, а также "растоптал армянское достоинство". Сначала Пашинян спокойно реагировал на слова женщины, однако вскоре сменил тон и сорвался на крик.

После инцидента Согоян рассказала журналистам, что она является сестрой высокопоставленного офицера Гранта Папикяна, который пропал без вести осенью 2020 года во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

В тот же день мэрия Еревана распорядилась уволить женщину. Тогда этого не сделали из-за поднявшегося в обществе недовольства.