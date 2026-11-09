АТОР: организованным туристам из России не стоит бояться рейдов в Гоа

В АТОР рассказали, кого из россиян не коснутся рейды в Гоа АТОР: организованным туристам из России не стоит бояться рейдов в Гоа

Москва9 ноя Вести.Организованным российским туристам не стоит опасаться рейдов управления регистрации иностранцев в индийском штате Гоа по выявлению нарушителей визового режима. Об этом заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно заявлению пресс-службы, которое приводит РБК, клиенты российских туроператоров отдыхают в Гоа в среднем 10-14 дней с целью пляжного отдыха по электронной визе, улетают по плану, не допуская просрочки виз, и не занимаются нелегальной деятельностью.

Описанная проблема никоим образом не касается туристов из России, отдых которых проходит штатно и без инцидентов отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что индийские власти за последнюю неделю выдворили из штата Гоа троих россиян, еще троих готовят к отправке. Уточняется, что иммиграционные службы проверяют частные дома и гостевые объекты в Мандреме, Кериме и Пернеме.