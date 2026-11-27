В авиадиспетчерской службе сообщили, что украинский Ан-12 вылетел из Черновцов ТАСС: украинский Ан-12 вылетел из закрытого аэропорта Черновцов через Молдавию

Москва27 ноя Вести.Украинский транспортный самолет Ан-12 совершил вылет из недействующей воздушной гавани Черновцов на юго-западе Украины и после дозаправки на территории Молдавии взял курс на другие государства. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Собеседник агентства пояснил, что борт приземлился в Кишиневе для пополнения запасов топлива, после чего направился для осуществления коммерческой деятельности в государства Закавказья и Средней Азии.

Он уточнил, что воздушное судно эксплуатируется уже более 56 лет и на протяжении текущего года регулярно выполняло грузовые рейсы в странах Западного полушария, Европы и Африки.

Источник также добавил, что вопреки действующему запрету на полеты в воздушном пространстве Украины отдельные транспортные самолеты продолжают вылетать из Черновцов и Львова.

Среди ключевых направлений этих рейсов он перечислил Брюссель, военную базу Войенс в Дании, польский Демблин, а также аэродромы в Нидерландах, Швеции и Норвегии. Кроме того, легкомоторная авиация в текущем году неоднократно фиксировалась возле аэропорта Ужгорода.

Ранее сообщалось, что самолет ВСУ летал в европейские столицы с закрытого аэродрома во Львове.