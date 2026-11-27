В Австрии предложили отправлять сирийцев и афганцев из Европы на Украину Австрийский политик Кикль предложил депортировать мигрантов на Украину

Москва27 ноя Вести.Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль предложил после завершения конфликта отправлять на Украину сирийских и афганских мигрантов, которых европейские страны не могут депортировать на родину.

По его мнению, Киев должен принять их в качестве своеобразной компенсации за финансовую помощь Евросоюза. Об этом политик рассказал в интервью изданию Heute.

ЕС вложил в Украину сотни миллиардов евро, в том числе 3,6 миллиарда евро из австрийского бюджета заявил он

Политик считает, что после установления мира европейские страны могли бы потребовать от Киева принять мигрантов, которых не удается вернуть в государства происхождения.

Я имею в виду, что они же нам кое-чем обязаны уточнил австрийский политик

Он также назвал свою идею потенциально выгодной для обеих сторон. По мнению Кикля, мигранты могли бы принять участие в восстановлении Украины.

На вопрос журналиста, что произойдет, если переселенные не захотят оставаться на украинской территории, политик ответил, что они смогут уехать, но возвращаться в Австрию им не позволят.

И вообще, признался он, его тошнит, когда слышит о том, что Австрия должна просто раздавать гражданство всем, кто в ней родился.