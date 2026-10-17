Москва17 октВести.С 2022 года госкомпания "Автодор" восстановила более 3 тысяч километров дорог в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил председатель правления компании Вячеслав Петушенко в интервью ИС "Вести".
В новые субъекты Российской Федерации дорожники во главе с госкомпанией зашли в апреле 2022 года, и на сегодняшний день восстановлено более 3 тыс. км всех трасс, число восстановленных искусственных сооружений на сегодняшний день составляет более 70отметил глава "Автодора"
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион завершил этап восстановления и перешел к активному развитию.