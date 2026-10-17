"Автодор" восстановил более 3 тыс. км дорог в новых регионах с 2022 года

В "Автодоре" рассказали о масштабах восстановления дорог в Донбассе и Новороссии "Автодор" восстановил более 3 тыс. км дорог в новых регионах с 2022 года

Москва17 окт Вести.С 2022 года госкомпания "Автодор" восстановила более 3 тысяч километров дорог в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил председатель правления компании Вячеслав Петушенко в интервью ИС "Вести".

В новые субъекты Российской Федерации дорожники во главе с госкомпанией зашли в апреле 2022 года, и на сегодняшний день восстановлено более 3 тыс. км всех трасс, число восстановленных искусственных сооружений на сегодняшний день составляет более 70 отметил глава "Автодора"

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион завершил этап восстановления и перешел к активному развитию.