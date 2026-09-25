В Балтийске мужчина заявил о "минировании" из-за желания провести ночь в полиции

В Балтийске за ложное минирование остановки задержан мужчина В Балтийске мужчина заявил о "минировании" из-за желания провести ночь в полиции

Москва25 сен Вести.В Балтийске мужчина сообщил о ложном минировании остановки из-за желания переночевать в отделе полиции. Об этом сообщило УМВД России по Калининградской области.

Предварительно установлено, что в сентябре в экстренные службы позвонил неизвестный и сообщил о минировании остановки на улице Ленина. Однако при обследовании объекта и прилегающей местности сотрудниками экстренных служб, следственно-оперативной группы, а также кинологами со служебными собаками не было найдено никаких предметов, представляющих опасность для жизни или здоровья граждан.

В ходе оперативных мероприятий … [установлена] личность злоумышленника. Им оказался 56-летний житель областного центра. Мужчина с явными признаками алкогольного опьянения был задержан и доставлен в отдел полиции говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Позднее задержанный объяснил свой поступок желанием переночевать в отделе полиции, чтобы не ехать ночью домой.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).