Москва26 октВести.Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Уфы, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью, дело направлено в суд, сообщает надзорный орган в мессенджере MAX.
Преступление было совершено в сентябре 2025 года. По версии следствия, причиной стал конфликт, возникший между мужчиной и его знакомым, когда они распивали спиртные напитки.
Из-за возникшей неприязни подсудимый нанес гостю руками и ногами не менее 57 ударов в область расположения жизненно важных органов, а также ножом отсек ушную раковинуговорится в публикации
Потерпевший скончался на месте от полученных травм.
Уголовное дело будет рассматривать Верховный суд Башкирии.