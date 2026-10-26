Житель Уфы пойдет под суд за убийство знакомого с особой жестокостью

В Башкирии будут судить мужчину, убившего собутыльника и отрезавшего ему ухо Житель Уфы пойдет под суд за убийство знакомого с особой жестокостью

Москва26 окт Вести.Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Уфы, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью, дело направлено в суд, сообщает надзорный орган в мессенджере MAX.

Преступление было совершено в сентябре 2025 года. По версии следствия, причиной стал конфликт, возникший между мужчиной и его знакомым, когда они распивали спиртные напитки.

Из-за возникшей неприязни подсудимый нанес гостю руками и ногами не менее 57 ударов в область расположения жизненно важных органов, а также ножом отсек ушную раковину говорится в публикации

Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело будет рассматривать Верховный суд Башкирии.