В базу "Миротворца" внесли делегацию из Японии, посетившую ДНР Посетившую ДНР делегацию из Японии внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

Москва23 ноя Вести.Депутат парламента префектуры Яманаси в центральной части Японии Есихико Фудзимото и журналист Наоко Иидзука, которые посетили ДНР, попали в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" (заблокирован в РФ по решению суда). Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса.

Модераторы сайта обвинили Фудзимото и Иидзуку в якобы покушении на территориальную целостность Украины.

Примечательно, что накануне внесения в базу "Миротворца" депутат и журналист посетили Донецкую Народную Республику (ДНР). Вместе с ними в состав делегации вошли общественный деятель Такэюки Танака, написавший книгу о событиях, начавшихся в Донбассе в 2014 году, и о детях, пострадавших в результате вооруженного конфликта.