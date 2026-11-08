Москва8 нояВести.В Белгороде установили личность мужчины, погибшего в результате украинского удара по многоквартирному дому. Об этом сообщает оперштаб региона.
Противник совершил атаку с применением БПЛА в ночь на 7 ноября, субботу. После начался пожар в нескольких квартирах.
В результате атаки БПЛА на МКД погиб мужчина. Его личность установили только сейчас по результатам судебно-медицинской экспертизыговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
В оперштабе выразили соболезнования родным и близким погибшего.