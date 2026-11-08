Установлена личность мужчины, погибшего при атаке ВСУ на Белгород 7 ноября

В Белгороде опознали мужчину, погибшего при атаке ВСУ в ночь на субботу Установлена личность мужчины, погибшего при атаке ВСУ на Белгород 7 ноября

Москва8 ноя Вести.В Белгороде установили личность мужчины, погибшего в результате украинского удара по многоквартирному дому. Об этом сообщает оперштаб региона.

Противник совершил атаку с применением БПЛА в ночь на 7 ноября, субботу. После начался пожар в нескольких квартирах.

В результате атаки БПЛА на МКД погиб мужчина. Его личность установили только сейчас по результатам судебно-медицинской экспертизы говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

В оперштабе выразили соболезнования родным и близким погибшего.