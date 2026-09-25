Москва25 сенВести.В Белгородской области в результате атаки со стороны Украины погиб один человек, сообщает оперативный штаб региона.
Беспилотник противника атаковал грузовик ночью 25 сентября, в пятницу, возле поселка Пятницкое Волоконовского округа.
В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования его родным и близкимговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Еще один человек получил осколочные ранения, его доставили в местную больницу. После оказания необходимой помощи мужчину перевезут в медучреждение в Валуйки.