Один человек погиб и один пострадал при ударе БПЛА ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области БПЛА ударил по грузовику, есть погибший и пострадавший Один человек погиб и один пострадал при ударе БПЛА ВСУ в Белгородской области

Москва25 сен Вести.В Белгородской области в результате атаки со стороны Украины погиб один человек, сообщает оперативный штаб региона.

Беспилотник противника атаковал грузовик ночью 25 сентября, в пятницу, возле поселка Пятницкое Волоконовского округа.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования его родным и близким говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Еще один человек получил осколочные ранения, его доставили в местную больницу. После оказания необходимой помощи мужчину перевезут в медучреждение в Валуйки.