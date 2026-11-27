Четыре мирных жителя ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области четыре человека пострадали при ударах беспилотников Четыре мирных жителя ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва27 ноя Вести.В Белгородской области четыре человека получили ранения в результате атак украинских FPV-дронов . Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

При ударах со стороны ВСУ пострадали четыре мирных жителя говорится в публикации

В селе Орловка Белгородского округа беспилотник ударил по автомобилю – мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения головы. Его госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Машина повреждена.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округе беспилотник атаковал мирного жителя - у него открытая черепно-мозговая травма и множественные рваные раны лица и головы. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В самом Шебекино при взрыве БПЛА получили повреждения фасад многоквартирного дома, кровля частного дома и три автомобиля. В селе Вознесеновка в результате детонации FPV-дрона в частном доме выбило окна.

В Борисовском округе в селе Зозули под удар беспилотника попала машина – в результате ранены двое мужчин. У одного - травматическая ампутация стопы и осколочные ранения лица, у другого - осколочные ранения ног и открытый перелом голени. Пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Автомобиль получил повреждения.

Также под удары украинских беспилотников попали населенные пункты в Грайворонском и Краснояружском округах. Там зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, социального объекта, частных домов и автомобиля.