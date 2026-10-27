Один человек погиб, еще один пострадал при атаках ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области местный житель погиб, еще один ранен от ударов дронов Один человек погиб, еще один пострадал при атаках ВСУ на Белгородскую область

Москва27 окт Вести.В результате атак дронов Вооруженных сил Украины на Белгородскую область погиб один мужчина, еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

ВСУ совершили очередные удары по региону. Погиб мирный житель, еще один получил ранения говорится в публикации

В селе Дорогощь Грайворонского округа беспилотник ударил по мужчине, ехавшему на электросамокате, - тот умер на месте от полученных травм.

В селе Городище Корочанского округа после взрыва дрона у мужчины диагностировали ранения груди, бедра, ягодиц и стопы. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, его транспортируют в областную клиническую больницу.

Под удары беспилотников попали Грайворонский, Корочанский и Шебекинский округа: там разбиты окна домов и коммерческого объекта, повреждены автомобиль, газовая труба, гараж и объект инфраструктуры. Возгорания потушены.

На местах работают сотрудники оперативных служб.