В Белгородской области пять человек погибли, 14 ранены в результате атак ВСУ

В Белгородской области при атаках ВСУ погибли пять человек, еще 14 пострадали В Белгородской области пять человек погибли, 14 ранены в результате атак ВСУ

Москва4 сен Вести.В Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины погибли пять человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.

Отмечается, что трагедия произошла в Шебекинском округе. В числе погибших – сотрудники скорой помощи.

В результате ударов ВСУ в Шебекинском округе погибли пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи написал Александр Шуваев

Еще 14 человек пострадали в Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах, девять из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 148 атак ВСУ на 15 округов. Противник применял артиллерию, РСЗО и сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Силами ПВО сбиты и подавлены 123 беспилотных летательных аппарата.