Два сотрудника скорой помощи и еще три человека ранены в Белгородской области

В Белгородской области пять человек пострадали во время атаки БПЛА Два сотрудника скорой помощи и еще три человека ранены в Белгородской области

Москва29 авг Вести.При ударах дронов в поселке Октябрьский Белгородского округа получили ранения пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи, сообщает оперштаб региона.

От детонации дрона женщина получила осколочное ранение шеи и голени. Во время транспортировки раненой в стационар FPV-дрон атаковал автомобиль СМП. Две женщины-фельдшера получили осколочные ранения, одна из них находится в тяжелом состоянии говорится в сообщении

Пострадавшие доставлены в Октябрьскую районную больницу и после оказания помощи будут переведены в областную клиническую больницу.