Москва2 октВести.При атаке со стороны ВСУ пострадал ребенок, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
ЧП произошло в поселке Томаровка на территории Яковлевского округа.
В результате детонации беспилотника двухлетний мальчик получил травму глаза и осколочные ранения мягких тканей лицаговорится в заявлении оперштаба в MAX
Ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу, ему потребовалась госпитализация.
Кроме того, в результате атаки БПЛА получили повреждения два социальных объекта.