Двухлетний ребенок ранен при атаке БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области украинский дрон ранил двухлетнего мальчика Двухлетний ребенок ранен при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва2 окт Вести.При атаке со стороны ВСУ пострадал ребенок, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

ЧП произошло в поселке Томаровка на территории Яковлевского округа.

В результате детонации беспилотника двухлетний мальчик получил травму глаза и осколочные ранения мягких тканей лица говорится в заявлении оперштаба в MAX

Ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу, ему потребовалась госпитализация.

Кроме того, в результате атаки БПЛА получили повреждения два социальных объекта.