Пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область 31 октября умер в больнице

В Белгородской области умер мужчина, пострадавший при ударе ВСУ неделю назад Пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область 31 октября умер в больнице

Москва8 ноя Вести.В Белгородской области в больнице умер мужчина, тяжело пострадавший при ударе ВСУ 31 октября. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский беспилотник атаковал село Нижняя Серебрянка в Ровеньском округе.

В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке БПЛА в селе Нижняя Серебрянка Ровеньского округа 31 октября. Приносим искренние соболезнования семье и близким погибшего говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Также удалось установить личность еще одной жертвы киевского режима - мирный житель погиб в результате удара дрона по многоквартирному дому в ночь на 7 ноября.