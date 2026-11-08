Москва8 нояВести.В Белгородской области в больнице умер мужчина, тяжело пострадавший при ударе ВСУ 31 октября. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Украинский беспилотник атаковал село Нижняя Серебрянка в Ровеньском округе.
В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке БПЛА в селе Нижняя Серебрянка Ровеньского округа 31 октября. Приносим искренние соболезнования семье и близким погибшегоговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Также удалось установить личность еще одной жертвы киевского режима - мирный житель погиб в результате удара дрона по многоквартирному дому в ночь на 7 ноября.