В Белгородской области во время атаки беспилотников ранены два человека Два человека пострадали в Белгородского области из-за атаки БПЛА

Москва20 окт Вести.В Белгородской области два человека ранены во время атаки беспилотников, сообщает региональный оперштаб.

В селе Казинка Валуйского округа в результате атаки FPV-дрона пострадала женщина. С осколочными ранениями головы, грудной клетки и голени она доставлена в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациентка продолжит лечение амбулаторно говорится в сообщении

Еще один человек ранен в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Там во время атаки дрона на машину скорой помощи получил ранение врач. С предварительным диагнозом "акубаротравма" он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Ему оказывается медицинскую помощь.