Москва18 ноя Вести.Победивший на выборах в парламент Сербии "Студенческий список" планирует восстановить разрушенное при бомбардировках НАТО здание генштаба Союзной республики Югославия в центре Белграда. Об этом сообщается на сайте политического движения "Студенческий список".

Среди первоочередных целей движения – отзыв разрешения на снос здания генерального штаба сербской армии и возвращение объекту статуса культурного наследия.

Наша цель - не только предотвратить снос генштаба, но и обеспечить его обновление поясняется в заявлении движения

По словам представителей "Студенческого списка", здание будет доступно для граждан, которые его отстояли во время натовских бомбардировок Югославии в 1999 году.

Белград расторг договор с фирмой зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера по возведению на месте генштаба отеля Trump Tower, заявила ранее министр строительства, транспорта и инфраструктуры Александра Софрониевич. По словам экс-президента Сербии Александра Вучича, Белград потерял 750 миллионов евро инвестиций.