Москва17 ноя Вести.Пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что европейские спецслужбы получили указания внести раскол в ряды сербского движения "Студенческий список". По версии СВР, резидентурам в Белграде поручено выявить независимых лидеров и изолировать их.

В ведомстве полагают, что таким образом в Брюсселе рассчитывают добиться подчинения лидеров движения. СВР также заявила о готовности европейских властей использовать подкуп и компромат.

"Студенческий список" победил на недавних парламентских выборах в Сербии. Первое заседание парламента нового созыва назначено на 17 ноября. Представители победившего движения ранее заявляли о намерении сохранить сотрудничество с Россией и не присоединяться к антироссийским санкциям. Одновременно они выступали за развитие отношений с Евросоюзом.

Служба внешней разведки России уже предупреждала, что Брюссель боится независимого внешнеполитического курса Сербии.

Руководство Евросоюза обеспокоено перспективой сохранения независимого курса Сербии после парламентских выборов, сообщили в пресс-бюро СВР России. По данным ведомства, победивший "Студенческий список" демонстрирует нежелание слепо подчиняться установкам и указаниям руководства ЕС. В СВР уверены, что попытки Брюсселя навязать Сербии свою волю столкнутся с противодействием стойкого и мудрого народа страны.

Ранее, в октябре, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Сербию, чтобы поддержать бывшего сербского президента Александра Вучича и его политических союзников накануне парламентских выборов. Об этом Вучич сообщил участникам митинга в Нови-Саде. По его словам, Фицо предпочел поездку в Белград участию в ужине на саммите Евросоюза в Брюсселе. Вучич поблагодарил премьера за жест солидарности и подчеркнул, что Сербия намерена сохранять дружественные отношения со Словакией.