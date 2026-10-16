Вучич поблагодарил Фицо за визит на предвыборный митинг в Сербии

Вучич заявил, что Фицо посетил Сербию вместо ужина на саммите в Брюсселе Вучич поблагодарил Фицо за визит на предвыборный митинг в Сербии

Москва16 окт Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Сербию, чтобы поддержать бывшего сербского президента Александра Вучича и его политических союзников накануне парламентских выборов. Об этом Вучич сообщил участникам митинга в Нови-Саде, передает РИА Новости.

По словам сербского политика, Фицо предпочел поездку в Белград участию в ужине на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Вучич поблагодарил премьера за жест солидарности и подчеркнул, что Сербия намерена сохранять дружественные отношения со Словакией.

Сербия и я всегда были и будем со Словакией констатировал Вучич

Ранее Вучич заверил, что Сербия будет отстаивать свои интересы и сохранит дружбу с Россией.