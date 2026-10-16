Москва16 октВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Сербию, чтобы поддержать бывшего сербского президента Александра Вучича и его политических союзников накануне парламентских выборов. Об этом Вучич сообщил участникам митинга в Нови-Саде, передает РИА Новости.
По словам сербского политика, Фицо предпочел поездку в Белград участию в ужине на саммите Евросоюза в Брюсселе.
Вучич поблагодарил премьера за жест солидарности и подчеркнул, что Сербия намерена сохранять дружественные отношения со Словакией.
Сербия и я всегда были и будем со Словакиейконстатировал Вучич
Ранее Вучич заверил, что Сербия будет отстаивать свои интересы и сохранит дружбу с Россией.