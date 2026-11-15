В Сербии отменили проект строительства башен Трампа на месте Генштаба Югославии Сербия разорвала контракт о возведении башен Трампа на месте Генштаба Югославии

Москва15 ноя Вести.Министр строительства Сербии Александра Софрониевич объявила, что правительство расторгает контракт с компанией зятя президента США Джареда Кушнера на строительство элитного комплекса "Башни Трампа" на месте здания Генштаба в Белграде, которое было разбомблено НАТО.

Генштаб югославской армии был частично разрушен при бомбардировках НАТО в 1999 году. В 2024 году власти Сербии подписали контракт на строительство на его месте проекта "Башни Трампа" с казино, отелем и жилым комплексом. Проект спровоцировал протесты местного населения.

В августе этого года правительство Сербии пришло к соглашению о расторжении этого контракта… Контракт находится на стадии формализации, ее завершение ожидается в начале следующей недели, о чем вас проинформируют цитирует издание Insider письменный ответ Софрониевич

Ранее газета Vreme, ссылаясь на правительственный источник, писала, что контракт Сербии и компании Кушнера расторгнут без взаимных претензий.

Пришедший к власти в Сербии "Студенческий список" ранее высказался по поводу антироссийских санкций.