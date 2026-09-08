Москва8 сенВести.В городе Белая Церковь Киевской области горят завод и склады. Об этом сообщают украинские СМИ. По их данным, огонь вспыхнул после попадания беспилотника.
Некоторые журналисты уточняют, что речь идет о заводе по производству лапши быстрого приготовления REEVA. Там же до этого гремели взрывы.
Производства REEVA больше нет. Может быть дефицит лапши быстрого приготовленияотмечают СМИ
Точных данных о площади пожара нет. Однако украинские издания пишут о колоссальных масштабах.
Ранее сообщалось, что в Николаеве и Херсоне погас свет.