В Белоруссии задержали серийного альфонса, который 20 лет жил за счет женщин

В Белоруссии задержали мужчину, который развел россиянку на 2,3 миллиона рублей В Белоруссии задержали серийного альфонса, который 20 лет жил за счет женщин

Москва27 окт Вести.Белорус, которого подозревают в многолетнем обмане женщин, мог получить от жительницы Вологды 2,3 млн рублей, а затем угрожать ей расправой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В материале указывается, что 50-летний мужчина познакомился с россиянкой в интернете и представился успешным предпринимателем. После начала совместной жизни он попросил у женщины крупную сумму — 86 тысяч белорусских рублей — якобы в долг, после чего уехал в Минск и прекратил отношения.

Когда потерпевшая потребовала вернуть деньги, подозреваемый, как утверждается, начал запугивать ее оружием и связями с организованной преступностью. Женщина обратилась в полицию.

Следствие также проверяет сведения о том, что мужчина около 20 лет мог жить за счет нескольких женщин, представляясь им предпринимателем или сотрудником спецслужб. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают возможных потерпевших.

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