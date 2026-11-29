Москва29 ноя Вести.Британские пользователи стриминговых сервисов, таких как Netflix, будут обязаны платить телевизионный сбор, даже если они не смотрят телевидение. Об этом пишет газета The Sunday Times.

Уточняется, что о введении обязательного сбора в размере 180 фунтов в год (235 долларов – прим. ред.) заявит в декабре министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Лиза Нэнди. Сам нововведения должны будут вступить в силу не ранее 2028 года.

Пользователям таких платформ, как Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+, Paramount+, NOW и HBO Max, придется платить дополнительную плату помимо абонентской платы отмечается в публикации

Источник газеты в правительстве заявил, что меры будут приняты ради спасения вещательной корпорации BBC.

Также в процессе обсуждался вариант, при котором пользователей видеохостинга YouTube и социальных сетей Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и TikTok также обяжут оплачивать сбор, однако власти в итоге отказались от этой идеи.