В Британии указали на негативные последствия частой смены руководства на Украине FT: частая смена власти на Украине негативно отразится на оборонном потенциале

Москва16 июл Вести.Многократные кадровые перестановки в правительстве Украины приведут к разрушительным последствиям, сообщает британская газета Financial Times (FT).

В статье говорится, что глава киевского режима Владимир Зеленский в июле уволил премьер-министра Юлию Свириденко, которая проработала на своем посту менее 12 месяцев.

Политик аргументировал свое решение о смене премьера тем, что республика нуждается в более "авторитетном" главе правительства. На данный момент главным претендентом на должность премьер-министра считается генеральный директор энергетической госкомпании "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

По информации издания, Зеленский произведет еще несколько кадровых перестановок среди руководящего состава. Столь быстрая смена в рядах высокопоставленных чиновников может серьезно подорвать обороноспособность страны, заключается в материале.

Ранее Зеленский объявил о скорых "кадровых решениях" в сфере противовоздушной обороны республики.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров ранее заявил, что решение Зеленского по перестановкам в правительстве Украины связано с борьбой за финансовые потоки внутри страны и желанием главы киевского режима уйти от ответственности.