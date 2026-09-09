В Брянской области после 5 лет розыска задержан подозреваемый в разбое

В Брянской области задержали подозреваемого в разбое из-за биржевых акций В Брянской области после 5 лет розыска задержан подозреваемый в разбое

Москва9 сен Вести.В Брянской области задержали подозреваемого в разбойном нападении из-за биржевых акций, совершенном 5 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

В Брянской области при силовой поддержке Росгвардии задержан подозреваемый в разбойном нападении пятилетней давности. Преступление было совершено с целью получения доступа к биржевым акциям потерпевшего и присвоения денег от их продажи… Задержанный заключен под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в апреле 2021 года в Дятьково. По версии следствия, фигурант напал на своего знакомого, когда тот пришел к нему в гости, отобрал телефон, получил доступ к биржевой платформе и продал акции на общую сумму более 5 миллионов рублей, а деньги перевел себе.

Отмечается, что предполагаемый злоумышленник несколько лет находился в бегах и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали, когда он решил вернуться в свой дом.