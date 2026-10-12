В CAS подтвердили получение апелляции Кондратюка на отказ в нейтральном статусе

В CAS рассказали об апелляции Кондратюка на отказ в нейтральном статусе В CAS подтвердили получение апелляции Кондратюка на отказ в нейтральном статусе

Москва12 окт Вести.Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляцию российского фигуриста Марка Кондратюка на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу нейтрального статуса. Об этом сообщили в пресс-службе суда, комментируя ситуацию РИА Новости.

CAS подтверждает апелляцию Марка Кондратюка против ISU. Мы находимся на ранних стадиях этой процедуры, стороны обмениваются письменными заявлениями сказали в CAS

В августе ISU присвоила нейтральный статус Кондратюку. В сентябре организация его отозвал.