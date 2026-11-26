В Чебоксарах кошка спустя 5 месяцев вернулась к хозяину, узнав его по голосу

В Чебоксарах потерявшаяся кошка спустя 5 месяцев нашла хозяина по голосу В Чебоксарах кошка спустя 5 месяцев вернулась к хозяину, узнав его по голосу

Москва26 ноя Вести.В Чебоксарах произошла трогательная история. Годовалая кошка по кличке Умка спустя пять месяцев вернулась домой, узнав хозяина по голосу на автозаправке.

Как сообщает SHOT, животное пропало летом в частном секторе. Семья пыталась найти Умку, но безуспешно. Не помогли ни объявления, ни опрос соседей – кошка бесследно исчезла.

На днях глава семье приехал на заправку неподалеку от своего села и заметил знакомую белую мордочку. Когда он позвал ее по имени, животное бросилось к нему.

Услышав свое имя и родной голос, она сразу побежала в родные объятия сказано в публикации

Сейчас Умка находится в безопасности и восстанавливает силы после жизни на улице.