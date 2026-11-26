Москва26 нояВести.В Чебоксарах произошла трогательная история. Годовалая кошка по кличке Умка спустя пять месяцев вернулась домой, узнав хозяина по голосу на автозаправке.
Как сообщает SHOT, животное пропало летом в частном секторе. Семья пыталась найти Умку, но безуспешно. Не помогли ни объявления, ни опрос соседей – кошка бесследно исчезла.
На днях глава семье приехал на заправку неподалеку от своего села и заметил знакомую белую мордочку. Когда он позвал ее по имени, животное бросилось к нему.
Услышав свое имя и родной голос, она сразу побежала в родные объятиясказано в публикации
Сейчас Умка находится в безопасности и восстанавливает силы после жизни на улице.